Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бразильских женщин уравняли в деньгах с Неймаром и компанией

3 сентября, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Сборные обоих полов получат одинаковые призовые за Олимпиаду и не только

Бразильская конфедерация футбола пошла на важный шаг в борьба за равноправие полов и уравняла выплаты мужской и женской национальным командам – сообщает официальный сайт организации. Ранее легенда сборной Бразилии рассказал о своем пребывании в тюрьме.

Реклама

Теперь представители сборных южноамериканской страны будут получать одинаковые призовые, в частности, за выступление на летней Олимпиаде в 2021 году. А в период сборов и проведения международных встреч им будут положены равные ежедневные выплаты. Так что теперь у Марты и ее подруг те же возможности, что у Неймара и компании.

Читайте также: Тет-а-тет Бекхэма и Роналдо: "Бекс — единственный англичанин, способный заиграть в сборной Бразилии"

"Различий по половому признаку больше нет, поскольку мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам", — заявил президент конфедерации Рожерио Кабокло.

Женская сборная Бразилии/Фото cbf.com.br

Женская сборная Бразилии/Фото cbf.com.br

Реклама

Напомним, что мужская сборная Бразилии по футболу является пятикратным чемпионом мира и 9-кратным обладателем Кубка Америки. В свою очередь женская национальная команда становилась серебряным призером мундиаля, а также пять раз выигрывала чемпионат Южной Америки.

Ранее мы также рассказали, как в сборной Бразилии договаривались, что каждый должен ударить по ногам Месси.

Смотрите, как сборная Бразилии играла против Чехии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты женский футбол призовые сборная Бразилии равноправие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять