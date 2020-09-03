Бразильских женщин уравняли в деньгах с Неймаром и компанией

Сборные обоих полов получат одинаковые призовые за Олимпиаду и не только

Бразильская конфедерация футбола пошла на важный шаг в борьба за равноправие полов и уравняла выплаты мужской и женской национальным командам – сообщает официальный сайт организации. Ранее легенда сборной Бразилии рассказал о своем пребывании в тюрьме.

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Теперь представители сборных южноамериканской страны будут получать одинаковые призовые, в частности, за выступление на летней Олимпиаде в 2021 году. А в период сборов и проведения международных встреч им будут положены равные ежедневные выплаты. Так что теперь у Марты и ее подруг те же возможности, что у Неймара и компании.

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"Различий по половому признаку больше нет, поскольку мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам", — заявил президент конфедерации Рожерио Кабокло.

Женская сборная Бразилии/Фото cbf.com.br

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Напомним, что мужская сборная Бразилии по футболу является пятикратным чемпионом мира и 9-кратным обладателем Кубка Америки. В свою очередь женская национальная команда становилась серебряным призером мундиаля, а также пять раз выигрывала чемпионат Южной Америки.

Ранее мы также рассказали, как в сборной Бразилии договаривались, что каждый должен ударить по ногам Месси.

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