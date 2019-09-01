Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Бразильский форвард "Ливерпуля" вошел в историю чемпионата Англии

1 сентября, 10:42

Роберто Фирмино забил юбилейный гол в Премьер-лиге

Роберто Фирмино

Роберто Фирмино / Фото: AFP

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал автором третьего гола в выездном матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли" (3:0). 27-летний футболист отличился на 80-й минуте после передачи форварда Мохамеда Салаха.

Для Фирмино этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру. Нападающий мерсисайдцев – первый бразилец, которому покорилась эта отметка. Роберто выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Ранее он защищал цвета "Хоффенхайма" и "Фигейренсе".

Напомним, "Ливерпуль", набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 5-м туре команда Юргена Клоппа встретится с "Ньюкаслом". Матч состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 14 сентября.

Реклама

Напомним, что в предыдущем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

В стартовом матче сезона "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. Один из пенальти в послематчевой серии реализовал наш Александр Зинченко.

В тренде
Без нокаута, но с поясами: Василий Ломаченко избил Люка Кэмпбелла
Уверенная победа Ломаченко

Впрочем, команда Юргена Клоппа реабилитировалась в матче за Суперкубок УЕФА, обыграв в послематчевой серии "Челси".

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" готов продать Салаха. Согласно сообщениям СМИ, египетский форвард может покинуть английский клуб следующим летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Англии Ливерпуль Роберто Фирмино

Источник: FootBoom

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...