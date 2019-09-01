Бразильский форвард "Ливерпуля" вошел в историю чемпионата Англии

Роберто Фирмино / Фото: AFP

Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал автором третьего гола в выездном матче 4-го тура английской Премьер-лиги с "Бернли" (3:0). 27-летний футболист отличился на 80-й минуте после передачи форварда Мохамеда Салаха.

Для Фирмино этот мяч стал 50-м в чемпионате Англии за карьеру. Нападающий мерсисайдцев – первый бразилец, которому покорилась эта отметка. Роберто выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Ранее он защищал цвета "Хоффенхайма" и "Фигейренсе".

Напомним, "Ливерпуль", набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В 5-м туре команда Юргена Клоппа встретится с "Ньюкаслом". Матч состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" 14 сентября.

Реклама

Напомним, что в предыдущем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

В стартовом матче сезона "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. Один из пенальти в послематчевой серии реализовал наш Александр Зинченко.

Впрочем, команда Юргена Клоппа реабилитировалась в матче за Суперкубок УЕФА, обыграв в послематчевой серии "Челси".

Ранее мы писали, что "Ливерпуль" готов продать Салаха. Согласно сообщениям СМИ, египетский форвард может покинуть английский клуб следующим летом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама