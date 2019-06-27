Бразильский форвард покинул Кубок Америки из-за свинки

Ришарлисон заболел накануне четвертьфинального матча с Парагваем

Ришарлисон больше не сыграет на турнире. Фото: AFP

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не примет участия в четвертьфинальном матче Кубка Америки против команды Парагвая. Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола сообщает о том, что у 22-летнего футболиста "Эвертона" выявлен эпидемический паротит, в простонародье свинка.

Лечение требует от футболиста абсолютного отдыха, приема лекарств и изоляции от других членов сборной из-за риска передачи заболевания. В настоящее время Ришарлисон находится в своем номере в отеле в Порту-Алегри, и ему уделяется пристальное внимание врачей.

По рекомендации медиков вакцинации будут подвергнуты все остальные члены сборной Бразилии, даже те, кто уже был привит ранее.

Матч Бразилия – Парагвай начнется 28 июня в 03:30 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

Кстати, уже определились все участники плей-офф главного турнира Южной Америки – как сообщалось ранее, два игрока "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Америки.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира:





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