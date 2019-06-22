Бразильский футболист Кафу избран послом ЧМ-2022

Торжественная церемония прошла в родном городе футболиста – Сан-Паулу

Кафу (в центре) с представителями Оргкомитета. Фото: AFP

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу избран послом чемпионата мира 2022 года. Финальная часть турнира пройдет в Катаре. Торжественная церемония прошла в родном городе Кафу – Сан-Паулу. На ней присутствовали бывшие игроки "Барселоны" Хави и Самуэль Это’О.

"Для меня честь и привилегия стать частью команды, которая обеспечит проведение чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира сыграл ведущую роль в моей жизни. Как многие знают, я родился во время знаменитого матча Бразилия – Англия на чемпионате мира 1970 года. Можно сказать, что это определило мою судьбу – вся моя жизнь связана со спортом", – цитирует Кафу сайт организаторов ЧМ-2022.

49-летний Кафу в составе сборной Бразилии дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи. Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

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