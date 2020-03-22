Бразильский футболист о своем коронавирусе: "Чуть не потерял сознание. Представляю, как тяжело пожилым"

31-летний бразильский нападающий Жонатас, выступающий сейчас за испанский "Эльче", рассказал, как у него проходило заболевание, вызванное коронавирусом. Смотрите список футболистов, заразившихся коронавирусом

"Я почувствовал жар, мне было очень плохо. Но я думал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром я поговорил с врачом, и он сказал мне, что нужно пройти тест на коронавирус, так как у меня были симптомы. Результат оказался положительным. Я не мог тренироваться, мое тело было слабым. Особенно сильно я страдал в первые три дня. У меня не было сил ни на что. Когда я пошел в душ, то чуть не потерял сознание. Это была очень сильная боль, я никогда не чувствовал ничего подобного"