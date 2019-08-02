Малком / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Бразильский футболист променял "Барселону" на Россию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC 2019-08-02T17:35:00+03:00 Футбол "Зенит" объявил о подписании Малкома

Полузащитник "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените". 22-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт, который рассчитан на пять лет.

Отмечается, что трансфер бразильца обойдется российскому клубу в 40 миллионов евро плюс бонусы в пять миллионов, зарплата игрока в "Зените" составит восемь миллионов евро в год.

Малком перешел в каталонский клуб прошлым летом за 41 миллион евро плюс один миллион в виде бонусов. В прошедшем сезоне Ла Лиги он сыграл 15 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

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Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.

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