Бразильский футболист променял "Барселону" на Россию

Полузащитник "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените". 22-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт, который рассчитан на пять лет.
Отмечается, что трансфер бразильца обойдется российскому клубу в 40 миллионов евро плюс бонусы в пять миллионов, зарплата игрока в "Зените" составит восемь миллионов евро в год.
Малком перешел в каталонский клуб прошлым летом за 41 миллион евро плюс один миллион в виде бонусов. В прошедшем сезоне Ла Лиги он сыграл 15 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.
Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.
Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона":
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