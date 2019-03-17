Бразильский партнер Зинченко рассказал, что сделает со своим телом в случае выигрыша ЛЧ

Нападающий "Манчестера" Габриэл Жезус готовится набить себе татуировку, если завоюет Кубок чемпионов

Жезус готовит новое тату. Фото: AFP

Бразильский партнер Зинченко рассказал, что сделает со своим телом в случае выигрыша ЛЧ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e49/4d9/5c8e494d982ad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e49/4d9/5c8e494d982ad.png 2019-03-17T15:36:37+02:00 Футбол Нападающий "Манчестера" Габриэл Жезус готовится набить себе татуировку, если завоюет Кубок чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэл Жезус признался, что готов сделать татуировку в честь победы его команды в Лиге чемпионов, если такая случится.

"Если мы выиграем Лигу чемпионов, то мне придется сделать по этому поводу тату, потому что это очень крутой турнир, – заявил бразильский нападающий. – Мои татуировки посвящены моей жизни, а футбол является частью моей жизни. Я выиграл Премьер-лигу Англии и чемпионат Бразилии, но по этому поводу ничего не набивал. Зато у меня есть тату в честь победы на Олимпиаде. Думаю, еще один памятный знак в честь успеха в Лиге чемпионов тоже был бы к месту".

Интересно, что перед чемпионатом мира-2018 форварду сборной Бразилии Жезусу посоветовали больше заниматься сексом. По мнению легендарного Ромарио, это должно было поспособствовать успеху бразильской команды на мундиале. Но там ее ждал вылет в 1/4 финала.

Как сообщалось ранее, клуб Жезуса и украинца Александра Зинченко "МанСити" дважды за неделю выиграл с помощью арбитров, после чего тренера команды Гвардиола заявил, что "ему не нравится побеждать вот так".

Также сообщалось, что "МанСити" грозит отстранение от Лиги чемпионов.

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