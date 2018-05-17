Бренд Heineken провел социальный эксперимент в Киеве

За месяц до финала Лиги Чемпионов, который пройдет в Киеве 26 мая, бренд Heineken, спонсор UEFA Champions League, провел социальный эксперимент.

"Мы обнаружили, что большинство украинцев смотрят матчи UEFA Champions League в одиночестве, — рассказывают представители Heineken. — Но ведь футбол — это, в первую очередь, эмоции, которыми стоит делиться и тем самым приумножать их". Именно это утверждение компания решила доказать экспериментальным путем. "Мы пригласили реальных людей, которые даже не подозревали, что станут участниками исследования и их будут снимать для видео Heineken".

В апреле команда Heineken нашла больших фанатов UEFA Champions League в Киеве — ребят из барбершопа Chop Chop — и пригласила их на "тимбилдинг".

"Нам сообщили, что в понедельник мы не работаем, а все вместе отправляемся на тимбилдинг, – говорит один из участников. – Ух! Это круто, мы любим тусоваться вместе, правда, обычно это удается сделать по какому-то поводу, а тут — раз, и есть возможность собраться без особой причины. Выходной посреди недели! Одним словом, мы были "за". Все остальное стало полной неожиданностью: огромный павильон, ученые, куча приборов и проводов. Шок! Но дальше было весело".

В 11 утра команду Chop Chop из 10 человек привезли в специальный павильон. Ребят разделили на группы: шестерым предстояло вместе посмотреть игру UEFA Champions League и принять участие в различных активностях, а четверо – делали все то же самое в одиночестве. Перед началом всех участников "тимбилдинга" подключили к приборам, измеряющим уровень эмоций.

В ходе эксперимента участникам также предложили сыграть в настольный футбол, спеть футбольное "Оле-оле-оле", сделать "мексиканскую волну" и многое другое. Все это время приборы фиксировали реакции ребят.

Ученые записывали все эмоции участников, сравнивали их и выводили графики на мониторы: пики демонстрируют радость и волнение ребят — они ярко выражены в результатах тех, кто смотрел футбол вместе с друзьями; минимальное увлечение игрой видно у тех, кто смотрел игру соло.

Так бренд Heineken доказал то, во что всегда верил – эмоции от футбола достойны быть разделенными с друзьями. Этот эксперимент и его результат стали основой кампании ТМ Heineken как спонсора UEFA Champions League 2018.

Последним этапом "тимбилдинга" для ребят из Chop Chop стала встреча с боссом Сергеем, кстати, единственным сообщником Heineken в эксперименте. Именно с его помощью удалось на один день отменить все записи в барбершопе и отправить команду на тот самый "тимбилдинг".

В самом конце Heineken удивил ребят билетами на Финал UEFA Champions League. Теперь они уж точно посмотрят самую яркую игру 2018 года вместе на "Олимпийском".

Heineken также предоставляет шанс выиграть билеты на Финал UEFA Champions League в Киеве. Для этого до 21 мая нужно принять участие в акции на sharethedrama.com.ua, ведь смотреть матчи UEFA Champions League вместе друзьями и с Heineken намного интереснее.