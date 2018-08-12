Брестское "Динамо" уволило тренера, выгнавшего из команды Артема Милевского

Сегодня, 10:58

30-летний Алексей Шпилевский продержался на посту чуть более месяца

Алексей Шпилевский. Фото &quot;Динамо&quot; Брест
Алексей Шпилевский. Фото "Динамо" Брест

Как сообщает официальный сайт брестского "Динамо", главный тренер команды Алексей Шпилевский отстранен от тренировочного процесса. С 12 августа подготовкой команды к ответному квалификационному матчу Лиги Европы с "Аполлоном", а также другим предстоящим матчам займется Марцел Личка.

По информации белорусских СМИ, Шпилевский продолжит работать в клубе в другой должности, вероятно, в футбольной академии.

30-летний Шпилевский был назначен главным тренером "Динамо" только 29 июня. Едва ли не первым его ранением было изгнанине из команды украинца Артема Милевского. По слухам – украинец нарушил режим, но сам футболист утверждал, что тренер просто испугался его авторитета в команде.

Кстати, комментируя этот скандал, бывший одноклубник Артема в киевском "Динамо" Александр Алиев заявил, что на месте Милевского дал тренеру в морду.

Добавим, что фанаты "Динамо-Брест" потребовали вернуть в команду Артема Милевского. На матче Лиги Европы между брестским "Динамо" и "Атромитосом" из Афин (4:3) болельщики хозяев вывесили баннер с соответствующим требованием.
футбол, Артем Милевский, чемпионат Беларуси, Динамо Брест

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Источники:

Динамо Брест, Сегодня|Спорт

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