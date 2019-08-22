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Британский мерзавец: новая фраза Гари Линекера разделила страну на два лагеря

22 августа, 12:21

Пономаренко Алексей

Британское общество по борьбе с алопецией написало жалобу после слов экс-футболиста в прямом эфире

Гари Линекер

Гари Линекер / Фото: Instagram

Британскому мерзавцу Гари Линекеру и всему его BBC сейчас несладко. "Золотая бутса" чемпионата мира 1986 года, а ныне самый дорогой телеведущий BBC (1,75 миллиона фунтов в год), прямо в эфире заявил: "Очень сильное начало сезона Премьер-лиги. Время от времени волосы встают дыбом... Если только вы не Алан Ширер и Дэнни Мерфи". Сидевшие в студии слабоволосатые Ширер и Мерфи заулыбались.

Но не заулыбалось британское общество по борьбе с алопецией, выпадением волос. Они написали жалобу о дискриминации на BBC: "Обидно, что СМИ все еще используют свои платформы, чтобы усилить негатив к выпадению волос. Шутки о чьих-либо физических характеристиках чрезвычайно устарели".

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Страна разделилась на два лагеря – возмущенных лысых и временно помалкивающих. Так недолго осталось, когда Гари прижмут за его фразу "Футбол – очень простая игра: 22 мужика катают мяч по полю, а побеждают немцы". Сексиcт, шовинист. А теперь еще и лукист!

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В прошлом году автор легендарной фразы о немецких футболистах Гари Линекер заявил, что ничего не понимает в футболе. Тогда экс-футболист высмеял собственную фразу.

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Источник: Сегодня|Спорт

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