"Бронируют Турцию. А смысл?": сексуальная жена динамовца призналась, куда хочет махнуть на каникулы

Жена знаменитого в прошлом футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева, который сейчас является ассистентом главного тренера динамовской молодежки, поделилась своими предпочтениями относительно отдыха после открытия авиаграниц. Ранее мы писали, что Гусев судится за крупный долг в долларах.

"Лежу и думаю... А будет ли в этом году "настоящий" отпуск? Все, что было забронировано, перенести, слава Богу, удалось без потерь, но, правда, на зиму. Многие уже бронируют Турцию на август, а есть ли смысл? Если отели предлагают новый формат без детских клубов, бассейнов и all inclusive? Кстати, Турцию не люблю в качестве варианта для отдыха и все еще жду позитивных новостей про Грецию для украинцев. А вы?" – написала у себя в Instagram Мария Гусева

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Ранее супруга динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае моделью. "Не обладаю модельным ростом. 171 – это немного, но для Азии самое то. Мне было 16. Очень многое дала эта работа в плане опыта зарабатывания личных денег, планирования расходов, ответственности, сепарации от родителей", – призналась очаровательная блондинка.

Жена Олега Гусева – Мария / Фото: Instagram

Реклама Мария Гусева / Фото: Instagram

Олег Гусев и его жена Мария / Фото: Instagram

А недавно Мария Гусева назвала ТОП-3 своих вещей на карантине, начинающихся на одну и ту же букву. "Мой вариант – машина, макароны, мыло", – написала девушка на своей страничке в соцсетях.

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