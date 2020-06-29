Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Бронируют Турцию. А смысл?": сексуальная жена динамовца призналась, куда хочет махнуть на каникулы

29 июня, 16:43

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга Олега Гусева Мария надеется, что ей все-таки представится возможность слетать в Грецию

Жена знаменитого в прошлом футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева, который сейчас является ассистентом главного тренера динамовской молодежки, поделилась своими предпочтениями относительно отдыха после открытия авиаграниц. Ранее мы писали, что Гусев судится за крупный долг в долларах.

"Лежу и думаю... А будет ли в этом году "настоящий" отпуск? Все, что было забронировано, перенести, слава Богу, удалось без потерь, но, правда, на зиму. Многие уже бронируют Турцию на август, а есть ли смысл? Если отели предлагают новый формат без детских клубов, бассейнов и all inclusive? Кстати, Турцию не люблю в качестве варианта для отдыха и все еще жду позитивных новостей про Грецию для украинцев. А вы?" – написала у себя в Instagram Мария Гусева

INSTAGRAM
Реклама

Ранее супруга динамовца Гусева рассказала, как зарабатывала в Китае моделью. "Не обладаю модельным ростом. 171 – это немного, но для Азии самое то. Мне было 16. Очень многое дала эта работа в плане опыта зарабатывания личных денег, планирования расходов, ответственности, сепарации от родителей", – призналась очаровательная блондинка.

Жена Олега Гусева – Мария

Жена Олега Гусева – Мария / Фото: Instagram

Мария Гусева
Реклама

Мария Гусева / Фото: Instagram

Олег Гусев и его жена Мария

Олег Гусев и его жена Мария / Фото: Instagram

А недавно Мария Гусева назвала ТОП-3 своих вещей на карантине, начинающихся на одну и ту же букву. "Мой вариант – машина, макароны, мыло", – написала девушка на своей страничке в соцсетях.

Смотрите, как забивал Олег Гусев

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых Олег Гусев WAGs Мария Гусева

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболиста
Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболистаФутбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол
"Мариуполь" – "Ворскла": где смотреть полуфинал Кубка УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять