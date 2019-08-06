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Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:27

Голы и лучшие моменты матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Ханс Ванакен

Ханс Ванакен / Фото: Twitter

Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD Футбол Голы и лучшие моменты матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Встреча прошла на стадионе "Ян Брейдель", вмещающем почти 30 тысяч зрителей. На нашем сайте доступен онлайн матча "Брюгге" – "Динамо".

В первом тайме зрители увидели только один гол. Незадолго до перерыва Александр Караваев нарушил правила в собственной штрафной и Ханс Ванакен четко реализовал пенальти, пробив в правый от себя угол, а Бойко прыгнул в противоположный.

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Перед матчем эксперт Игорь Гамула о старте киевлян в еврокубках заявил следующее: "Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию".

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А вот Йожеф Сабо назвал слабые стороны "Динамо" перед стартом в Лиге чемпионов. Эксперта беспокоят правый фланг и линия нападения. Тем не менее, знаменитый тренер считает, что ничья вполне "Динамо" устроит, ведь ответная игра состоится в Киеве.

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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Лига чемпионов видео голов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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