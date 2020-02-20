"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед": видео голов и ключевые моменты матча Лиги Европы

Команда Сульшера сумела вырвать ничью в матче с "Брюгге"

"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Мы писали, что "Дьяволы" Сульшера в Лиге Европы расписали мировую в Бельгии.

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

На 15-й минуте счет после передачи голкипера Симона Миньоле открыл Деннис Бонавентуре, а на 36-й Антони Марсиаль забил ответный гол.

Голы: 1:0 – 15 Бонавентуре, 1:1 – 36 Марсьяль.

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"Брюгге" – Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Альварес (Вормер, 47), Ванакен, де Кюйпер (Схрейверс, 73), Бонавентуре, Ритс, Мата, Тау (де Кетеларе, 62).

"Манчестер Юнайтед" – Ромеро, Диогу Далот (Бруну Фернандеш, 81), Линделеф, Магуайр, Уильямс, Лингард, Матич, Мата, Перейра (Фред, 71), Марсьяль (Игало, 67), Шоу.

Предупреждения: Альварес (39), Ванакен (53), Перейра (69), Мехеле (90).

Ответный поединок пройдет через неделю на "Олд Траффорд".

Ранее мы писали, что фанаты "МЮ" не смогут посещать матчи "Челси" из-за гомофобных кричалок.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" играл на групповой стадии Лиги Европы

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