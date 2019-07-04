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"Брюгге" на год взял в аренду Эдуарда Соболя

4 июля, 11:12

Бельгийский клуб сможет выкупить у "Шахтера" контракт украинца

Соболь продолжит карьеру в Брюгге
Соболь продолжит карьеру в Брюгге. Фото: Twitter

Бельгийский "Брюгге" объявил о подписании соглашения с украинским защитником Эдуардом Соболем. "Черно-синие" сумели договориться с донецким "Шахтером" о годичной аренде с последующим правом выкупа. Предыдущий сезон Соболь провел в аренде в чешском "Яблонце". Игрок отыграл 27 матчей во всех турнирах, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

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На данный момент "Брюгге" находится в Нидерландах на предсезонных сборах. Соболь в ближайшие дни присоединится к своим новым партнерам.

В прошлом сезоне "Брюгге" занял второе место в бельгийском чемпионате, уступив золотые медали "Генку" Руслана Малиновского. В еврокубках команда новый сезон начнет с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что в межсезонье произошла перестановки в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру


Ранее мы писали, что львовские "Карпаты" подписали контракт с 24-летним защитником Марвином Мартинсом. Игрок национальной сборной Люксембурга заключил двухлетнее соглашение с "Карпатами".

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Тег чемпионат Бельгии, Эдуард Соболь, Брюгге

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Football.ua

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