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"Брюгге" перед "Динамо" может потерять одного из лидеров

25 июля, 16:21

Полузащитника бельгийского клуба Марвелуса Накамбу намерена выкупить "Астон Вилла". Готовят 11 миллионов фунтов

Марвелус Накамба
Марвелус Накамба. Фото: Getty Images

Перед матчами квалификации Лиги чемпионов с "Динамо" "Брюгге" может потерять одного из своих ведущих игроков. Зимбабвийский полузащитник Марвелус Накамба может переехать в Англию. 25-летним игроком интересуется "Астон Вилла", предлагающая за Накамбу 11 миллионов фунтов. Об этом сообщает Sky Sports. Интересно, что буквально месяц назад "Вилла" купила у "Брюгге" другого игрока – бразильца Уэсли за 25 миллионов фунтов. Переход Марвелуса Накамбы в клуб АПЛ может состояться еще до первого матча "Динамо" с "Брюгге", который состоится в Бельгии 6 августа.

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Как мы писали ранее, букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ в паре "Динамо" – "Брюгге". Правда, коэффициенты, установленные букмекерскими конторами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит противостояния. Как на проход "Динамо", так и на проход "Брюгге" установлен коэффициент 1.91.

Также сообщалось, что "Динамо" несет потери перед матчем с "Шахтером". Цыганков, Андриевский и Дуэлунд не смогут сыграть в Суперкубке Украины 28 июля. Самый дорогой футболист страны Виктор Цыганков пока занимается с определенными ограничениями, чтобы избежать рецидива травмы.

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Тег Лига чемпионов, Динамо Киев, Брюгге

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Сегодня|Спорт

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