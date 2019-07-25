"Брюгге" перед "Динамо" может потерять одного из лидеров

Полузащитника бельгийского клуба Марвелуса Накамбу намерена выкупить "Астон Вилла". Готовят 11 миллионов фунтов

Марвелус Накамба. Фото: Getty Images

Перед матчами квалификации Лиги чемпионов с "Динамо" "Брюгге" может потерять одного из своих ведущих игроков. Зимбабвийский полузащитник Марвелус Накамба может переехать в Англию. 25-летним игроком интересуется "Астон Вилла", предлагающая за Накамбу 11 миллионов фунтов. Об этом сообщает Sky Sports. Интересно, что буквально месяц назад "Вилла" купила у "Брюгге" другого игрока – бразильца Уэсли за 25 миллионов фунтов. Переход Марвелуса Накамбы в клуб АПЛ может состояться еще до первого матча "Динамо" с "Брюгге", который состоится в Бельгии 6 августа.

Смотрите, как "Брюгге" громил "Стандард" в чемпионате Бельгии

Как мы писали ранее, букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд ЛЧ в паре "Динамо" – "Брюгге". Правда, коэффициенты, установленные букмекерскими конторами, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит противостояния. Как на проход "Динамо", так и на проход "Брюгге" установлен коэффициент 1.91.

Также сообщалось, что "Динамо" несет потери перед матчем с "Шахтером". Цыганков, Андриевский и Дуэлунд не смогут сыграть в Суперкубке Украины 28 июля. Самый дорогой футболист страны Виктор Цыганков пока занимается с определенными ограничениями, чтобы избежать рецидива травмы.

Смотрите, как Цыганков в мае забивал в ворота "Шахтера"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Брюгге" перед "Динамо" может потерять одного из лидеров". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"