"Брюгге" усилилось победителем Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"

Вратарь Симон Миньоле сменил английский "Ливерпуль" на бельгийский "Брюгге". Соглашение рассчитано на 5 лет. Другие подробности трансфера не разглашаются. По информации СМИ, за 31-летнего вратаря "Брюгге" заплатил 7 млн евро, но с учетом бонусов сумма может вырасти до 9 млн.
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В минувшем сезоне Миньоле окончательно выпал из состава "Ливерпуля", уступив пост № 1 бразильцу Алиссону. Симон провел лишь 2 матча в кубковых соревнованиях, в которых пропустил 4 гола.
В середине июля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверял, что Миньоле останется в команде на следующий сезон.
В составе "Ливерпуля" голкипер провел 155 матчей и побеждал в Лиге чемпионов-2019. Так же на его счету 22 матча за сборную Бельгии.
Напомним, что "Брюгге" – соперник киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут в Бельгии 6 августа.
Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.
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