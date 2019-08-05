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"Брюгге" усилилось победителем Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо"

Сегодня, 09:57

В бельгийский клуб перешел голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле

Симон Миньоле

Симон Миньоле / Фото: Twitter

"Брюгге" усилилось победителем Лиги чемпионов перед матчем с "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D0%B5 Футбол В бельгийский клуб перешел голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле

Вратарь Симон Миньоле сменил английский "Ливерпуль" на бельгийский "Брюгге". Соглашение рассчитано на 5 лет. Другие подробности трансфера не разглашаются. По информации СМИ, за 31-летнего вратаря "Брюгге" заплатил 7 млн евро, но с учетом бонусов сумма может вырасти до 9 млн.

Читайте также: "Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

В минувшем сезоне Миньоле окончательно выпал из состава "Ливерпуля", уступив пост № 1 бразильцу Алиссону. Симон провел лишь 2 матча в кубковых соревнованиях, в которых пропустил 4 гола.

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В середине июля главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверял, что Миньоле останется в команде на следующий сезон.

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В составе "Ливерпуля" голкипер провел 155 матчей и побеждал в Лиге чемпионов-2019. Так же на его счету 22 матча за сборную Бельгии.

Напомним, что "Брюгге" – соперник киевского "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут в Бельгии 6 августа.

Ранее мы рассказывали, что представляет собой соперник "Динамо" – "Брюгге". Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду. Отметим, что в прошлом чемпионате Бельгии у "черно-синих" не сложилось – будущий оппонент киевлян проиграл "золото" "Генку" Руслана Малиновского. Сезон был оценен как неудачный, что привело к отставке тренера Ивана Леко.

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Источник: sport24.ru

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