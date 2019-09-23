"Будем выбрасывать со стадиона": президент ФИФА рассказал, как будет бороться с расизмом в Италии

Джанни Инфантино / Фото: AFP

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о ситуации с расизмом в итальянском футболе. Ранее мы писали, что итальянского журналиста уволили за оскорбление форварда "Интера".

"С расизмом борются через образование, осуждение и обсуждение. Расизма не должно быть в обществе или в футболе.В Италии ситуация не улучшается, и это очень серьезно", – отметил функционер.

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"Нужно выявлять виновных и выбрасывать их со стадионов. Итальянскому футболу необходима уверенность в том, что виновные будут наказаны. Мы не должны бояться осуждать расистов, мы должны бороться с ними до самого конца", – сказал Инфантино.

Напомним, что во время женского чемпионата мира по футболу камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за гола в их ворота, который был засчитан после применения системы видеоассистента (VAR).

А защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз признался, что хочет завершить карьеру из-за расизма. Ранее во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между англичанами и командой Черногории (5:1) в его адрес прозвучали расистские кричалки.

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