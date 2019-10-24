Будет особенный день для меня: Вербич настраивается на матч против бывшей команды

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Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился своими ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против бывшей своей команды датского "Копенгагена". "Динамо" – "Копенгаген" онлайн уже есть на нашем сайте.

"Завтра будет особенный поединок для меня. Это впервые я буду играть против своей бывшей команды. Но я думаю, что наша команда лучше, чем "Копенгаген". И мы должны это продемонстрировать завтра на футбольном поле. Уверен, нас ждет интересная игра. Наш соперник – физически сильная команда. Знаю, что главный тренер "Копенгагена" требует дисциплины и агрессии в атаке на протяжении всех 90-та минут. Но, надеюсь, мы найдем способ нарушить эту дисциплину и забьем голы", – сказал Вербич.

В групповом туре Лиги Европы-2019/2020 "Копенгаген" стартовал с домашней победы над "Лугано" (1:0) и гостевой ничьи с "Мальме" (1:1). В свою очередь, "Динамо" на своем поле обыграло "Мальме" (1:0), после чего довольствовалось выездным очком с "Лугано" (0:0).

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Обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)

Обзор матча "Лугано" – "Динамо" (0:0)

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