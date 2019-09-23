"Будет уволен завтра": игрок Манчестер Юнайтед предрек судьбу главного тренера

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: AFP

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Защитник "Мачестер Юнайтед" Фил Джонс высказал мнение, что наставника команды Оле-Гуннара Сульшера скоро уволят из команды.

Во время матча с "Вест Хэмом" камеры уловили на скамейке Фила Джонса, нервно беседующего со спортивным директором клуба Эдом Вудвордом.

По мнению британцев, Джонс сказал, что Сульшер будет завтра уволен, на что Вудворд ответил: "Ты когда-нибудь перестанешь?".

"Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает седьмое место в таблице, набрав восемь очков.

Как мы писали, именно Ярмоленко забил первый гол в матче "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед", на 44-й минуте оставив в дураках самого дорогого защитника планеты. Приняв мяч после передачи Фелипе Андерсона, украинец обыграл Гарри Магуайра и пробил левой точно в дальний угол ворот Давида Де Хеа.

Также мы рассказывали, что Ярмоленко уступил Зинченко статус самого дорогого украинского футболиста. После голов в ворота Нигерии и Литвы стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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