Будни карантина: самый дорогой футболист мира на своей кухне перешел в другой вид спорта

Французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе довольно весело проводит время во время карантина из-за пандемии коронавируса. 21-летний футболист выложил в соцсетях видео, где он развлекается в круге близких. "Семейное настроение", – подписал Килиан небольшой ролик, где он продемонстрировал свои баскетбольные навыки. Не так давно Мбаппе посетил первый матч НБА в Париже.

Нападающий под приветственные крики родственников решился забросить через всю кухню сверток бумаги в мусорное ведро. Настроившись как следует, парень совершил точной бросок и сразу же загордился собой.

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Вспомним, как Мбаппе накормил Неймара во время матча.

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На данный момент Килиан считается самым дорогим футболистом в мире. Популярный ресурс Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро, тогда как Неймара – "всего" в 128. Хотя в свое время приход бразильца из "Барселоны" обошелся "ПСЖ" в 222 миллиона, а Мбаппе из "Монако" – в 160.

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Смотрите, как Мбаппе забивал за "ПСЖ" в ворота "Реала" в Лиге чемпионов минувшей осенью

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