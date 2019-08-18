Будущий соперник "Зари" по Лиге Европы стартовал с поражения в чемпионате Испании

Будущий соперник луганской "Зари" по плей-офф раунду квалификации Лиги Европы "Эспаньол" стартовал с поражения в новом чемпионате Испании. В стартовом туре каталонцы дома уступили "Севилье" со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Серхио Регилона и Нолито.

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

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Уже в ближайший четверг, 22 августа, команды встретятся в рамках Лиги Европы. Матч состоится в пригороде Барселоны на стадионе "Корнелья-Эль Прат". Время начала – в 22:00 по киевскому времени. Букмекеры считают "Эспаньол" фаворитом первого матча: коэффициент на победу команды Руби – 1.33, на ничью – 4.60, на победу "Зари" – 7.50.

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"Эспаньол" – "Севилья" – 0:2

Голы: Регилон (44), Нолито (86)

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дидак Вила, Льюис Лопес, Налдо, Рока, Санчес (Дардер, 64), Варгас, Мелендо, У Лэй (Кампусано, 70), Феррейра (Калеро, 82).

"Севилья": Вацлик, Диего Карлос (Кунде, 75), Регилон, Каррису, Навас, Оливер Торрес (Гудель, 76), Фернандо, Окампос (Мунир, 60), Жордан, Нолито, де Йонг.

Предупреждения: Регилон (39), Окампос (50), Санчес (52), Варгас (59).

Все подробности в спецтеме Лига Европы

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