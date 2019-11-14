Будущий самый дорогой футболист мира хочет сыграть на Олимпиаде сразу после Евро-2020

Килиан Мбаппе / Фото: AFP

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Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил о желании в следующем году сыграть на Олимпийских играх в Токио. Ранее мы писали, что капитан "Реала" Серхио Рамос хочет выступить на Олимпиаде спустя 10 дней после Евро-2020.

"Мне нужно победить на Евро с Францией, но мне также хотелось бы сыграть на следующих Олимпийских играх", – приводит Live Soccer TV слова 20-летнего нападающего.

Футбольный турнир на Играх-2020 пройдет с 22 июля по 8 августа. А финал Евро-2020 запланирован на 12 июля, за 10 дней до старта олимпийского турнира. Ранее мы писали, сколько заработают участники Евро-2020. Украина уже гарантированно получит 250 миллионов грн.

Ранее мы писали, что "Реал" согласился заплатить за 20-летнего Килиана Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро. На данный момент самым дорогим трансфером всех времен в футболе является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлен за 222 млн евро.

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