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Будущий соперник сборной Украины подхватил коронавирус – в его команде уже семь инфицированных

14 марта, 21:51

Александр Трикиша

"Сампдория" больше всех пострадала от опасного вируса

Эпидемия коронавируса захлестнула итальянский футбольный клуб "Сампдория". Опасный вирус подхватили уже семь футболистов, а также клубный врач Амедео Балдари. Ранее вирусом заразились Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонио Ла Гумина и Мортен Торсбю.

А сегодня стало известно, что коронавирус добрался до Бартоша Берешиньского и Фабио Депаоли. О положительных тестах футболисты сообщили на своих страницах в Instagram.

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Отметим, что Берешиньский является игроком сборной Польши, с которой сборная Украины должна провести товарищеский матч 31 марта в Хожуве. Ранее сообщалось, что матч Польша Украина пройдет без зрителей, но из-за разрастающейся эпидемии коронавируса все международные поединки могут быть отменены.

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Мы уже писали, что ФИФА призывает отложить международные матчи в марте и апреле. А Украина в конце марта, кроме Польши, должна провести товарищеский матч еще и с Францией.

Кстати, сегодня прозвучало заявление УЕФА относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса. Член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин признала: турнир нужно сместить на следующий год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии сборная Польши Сампдория коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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