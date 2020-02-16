Будут забитые голы: прогноз букмекеров на матч "Лацио" – "Интер" в чемпионате Италии

"Лацио" является фаворитом встречи со второй команды Серии А

Чиро Иммобиле / Фото: Reuters

Центральный матч 24-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Интером" пройдет в воскресенье, 16 февраля, на "Стадио Олимпико" в Риме. Несмотря на то, что "Интер" опережает "Лацио" в турнирной таблице именно римляне являются фаворитами встречи у букмекеров, правда, с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 2.35, на ничью – 3.50, на победу "Интера" – 2.95. "Лацио" – "Интер" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

"Лацио" – "Интер": где смотреть поединок чемпионата Италии

Букмекеры ожидают, что обе команды забьют в матче хотя бы по одному мячу (1.70), при этом коэффициент на то, что будет забито минимум один мяч – 1.28.

Реклама

Самый вероятный счет по мнению экспертов – ничья 1:1 (7.00), следом идут сухая мировая (8.25) и минимальная победа "Лацио" (9.00).

Букмекеры предполагают, что больше всего шансов отличиться имеет нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле (2.30), следом за ним в котировках идет форвард "Интера" Ромелу Лукаку (2.45). Интересно, что Иммобиле является лучшим бомбардиром Серии А, имея в своем активе 25 мячей, а Лукаку идет третьим, отставая на восемь результативных ударов.

Ранее мы писали, что Малиновский и компания продлили черную полосу бывшему тренеру "Шахтера". "Аталанта" приближает отставку португальского наставника Паулу Фонсеки.

Смотрите, как команды играли между собой в первом круге:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама