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Буффон догнал Мальдини: голкипер "Ювентуса" повторил уникальное достижение

21 сентября, 20:33

Легендарный голкипер провел 902-й матч в карьере на клубном уровне

Буффон снова в игре

Буффон снова в игре / Фото: AFP

21 сентября в Турине проходит матч четвертого тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Вероной". 41-летний голкипер бьянконери Джанлуиджи Буффон, летом вернувшийся в "Юве" после года выступлений за "Пари Сен-Жермен", впервые в сезоне-2019/20 получил игровую практику.

Буффон вышел в стартовом составе "Ювентуса" и тем самым довел число проведенных в клубной карьере матчей до 902. 657 из них Джанлуиджи провел за "Ювентус", еще 220 - за "Парму", 25 - за "Пари Сен-Жермен". Благодаря этому Буффон повторил достижение легендарного защитника "Милана" Паоло Мальдини по числу сыгранных матчей на клубном уровне. Об этом сообщает Opta.

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Напомним, что сегодня будет сыграно супердерби в чемпионате Италии. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Интер". Интересно, что самым результативным игроком миланского дерби является украинский форвард Андрей Шевченко. Он забил 14 голов в ворота "Интера".

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Напомним, ранее мы писали, что "Милан" сделал подарок 100-летней болельщице на юбилей. Клуб подарил Инес шелковую клубную футболку с номером 100 и автографами всех нынешних футболистов "Милана".

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вратарь Ювентус Турин Джанлуиджи Буффон

Источник: sport24.ru

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