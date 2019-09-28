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Буффон на ноль отстоял исторический матч: легенда "Ювентуса" побил "вечный" рекорд Мальдини

28 сентября, 18:31

Туринский клуб обыграл дома СПАЛ, а легендарному голкиперу не хватает пять матчей для еще одного рекорда

Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон / Фото: AFP

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч своей команды против СПАЛ в шестом туре чемпионата Италии и помог своей команде одержать сухую победу со счетом 2:0. Голами отметились Миралем Пьянич и Криштиану Роналду.

Буффон стал первым итальянским футболистом, на счету которого 903 сыгранных матча на клубном уровне во всех турнирах, сообщает Gracenote Live. Буффон превзошел рекорд завершившего карьеру защитника Паоло Мальдини, в активе которого 902 матча.

Отметим, что 41-летний голкипер провел 220 поединков за "Парму", 658 – за "Ювентус" и 25 – за "ПСЖ".

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Добавим, что это не единственный рекорд, который Буффон намерен отобрать у Мальдини. Итальянский голкипер хочет превзойти экс-капитана "Милана" по количеству матчей в чемпионате Италии. Сейчас у Буффона 642 матча в высшем итальянском дивизионе, а у рекордсмена Мальдини, 647.

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Кстати, ранее мы писали, что Криштиану Роналду входит в число худших исполнителей штрафных в чемпионате Италии. Португалец пока не может отличиться в Италии ударом со штрафного, зато сделал это сегодня с игры, откликнувшись на передачу Дибалы с фланга.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Паоло Мальдини Джанлуиджи Буффон СПАЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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