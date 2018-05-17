Буффон отказался от прощального матча в сборной Италии и покинет "Ювентус" летом
В ближайшее время вратарь примет решение о своем будущем
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что не примет участия в товарищеском матче между сборными Италии и Голландии. Также буффон объявил об уходе из туринского клуба по окончании нынешнего сезона. Интересно, что ранее появилась информация о том, что УЕФА не позволит Буффону провести прощальный матч за сборную Италии.
"Субботний матч с "Вероной" станет для меня последним в составе "Ювентуса". Я думаю, это лучший способ закончить это великое приключение… Я получил ряд предложений. Как на поле, так и за его пределами, и самое стимулирующее мне сделал (президент "Ювентуса") Андреа Аньелли. На данный момент я знаю только, что сыграют в субботу. На следующей неделе я приму решение (о своем будущем). Я буду следовать своей природе", – заявил Буффон на пресс-конференции журналистам, добавив, что двумя неделями ранее размышлял об окончании карьеры.
"По истечении этих трех дней я окончательно приму решение… суть жизни для меня – это найти вызов и сразиться с ним", – рассказал голкипер, едва сдерживая слезы.
Ранее мы писали, что "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом из луганской "Зари". Андрей Лунин будет конкурировать с Войцехом Щенсным за место в воротах итальянского клуба.
Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.
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