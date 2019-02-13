Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей

Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед"

Буффон не пропустил в матче с "МЮ". Фото: AFP

Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3df/9b3/5c63df9b3a544.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3df/9b3/5c63df9b3a544.jpg 2019-02-13T11:09:00+02:00 Футбол Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Пари Сен-Жермен"" Джанлуиджи Буффон принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом – 2:0 в пользу гостей.

Этот матч стал 50-м в рамках турнира, который 41-летний Буффон провел на ноль. Больше него сухих встреч в Лиге чемпионов имеют только два вратаря: Икер Касильяс (59) и Эдвин ван дер Сар (51).

В текущем сезоне Буффон провел четыре матча в Лиге чемпионов и пропустил 3 гола. Ответный матч "ПСЖ" и "МЮ" проведут в Париже 6 марта.

В конце прошлого года Буффон назвал тройку лучших вратарей мира. Легендарный голкипер отметил игру Нойера, Облака и Алиссона.

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. С тех пор он провел 655 матчей (300 – на ноль) за "старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.

Ранее мы писали, что Буффон объявил об уходе из туринского "Ювентуса". Изначально знаменитый голкипер планировал завершить карьеру летом, однако об уходе из футбола в итоге не объявил. А спустя некоторое время подписал контракт с "ПСЖ".

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