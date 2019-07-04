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Буффон уже в "Ювентусе": вратарь прибыл на медобследование

4 июля, 10:38

Голкипер вернется в туринский клуб после выступления за "Пари Сен-Жермен"

Буффон возвращается
Буффон возвращается. Фото: AFP

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин, где ему в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с "Ювентусом". 41-летний футболист уже добрался до клиники команды и успел пообщаться с болельщиками, ожидавшими его прибытие.

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с "Ювентусом" соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит 1,5 млн евро. Вратарь достанется бьянконери бесплатно, так как его контракт с "Пари Сен-Жермен" истек 30 июня этого года.

Сейчас у голкипера 640 матчей в высшем итальянском дивизионе, а у рекордсмена турнира, экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини, 647. Чемпион мира 2006 года намерен побить рекорд легенды "россонери" и завершить карьеру.

Джанлуиджи  Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

В своем последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку:

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

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Тег вратарь, Ювентус Турин, Джанлуиджи Буффон

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Championat.ru

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