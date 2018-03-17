Буффона вызвали в сборную Италии, несмотря на заявление о завершении карьеры

Сегодня, 18:04

Тренер итальянской сборной проигнорировал форварда Марио Балотелли

Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо объявил заявку команды на товарищеские матчи с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).

В сборную Италии вызван голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который в ноябре прошлого года объявил о завершении международной карьеры. Нет в заявке нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. Впервые в сборную вызваны форварды Патрик Кутроне ("Милан") и Федерико Кьеза ("Фиорентина").

Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом:

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

Защитники: Леонардо Спинаццола ("Аталанта"), Джанмарко Феррари ("Сампдория"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Леонардо Бонуччи ("Милан"), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все – "Ювентус"), Давиде Дзаппакоста ("Челси");

Полузащитники: Марко Пароло ("Лацио"), Жоржиньо ("Наполи"), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба – "Интер"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Бриан Кристанте ("Аталанта");

Нападающие: Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Патрик Кутроне ("Милан"), Симоне Верди ("Болонья"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Ранее украинская сборная огласила заявку на товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. Добавим, что Шевченко вызвал в сборную Украины по восемь игроков "Шахтера" и "Динамо".
футбол, товарищеский матч, сборная Италии, Джанлуиджи Буффон

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Источник:

Championat.ru

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