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Буффону после авантюры хочется вновь обнять свою жену – агент

5 июля, 11:35

У голкипера было много предложений из Англии, но он перешел в "Ювентус"

Буффон вернулся домой
Буффон вернулся домой. Фото: AFP

Сильвано Мартина, агент голкипера Джанлуиджи Буффона, рассказал, что его клиент отклонил несколько предложений от английских клубов, чтобы вернуться в "Ювентус". 41-летний вратарь подписал с "Юве" контракт сроком до 30 июня 2020 года

"У него было немало предложений, особенно из АПЛ, а также из других больших лиг. Я не конкретизирую, но я думаю, вы и так без труда догадаетесь. Буффон всегда принимал решения сердцем, а не кошельком. Его возвращение домой можно сравнить с мужем, которому после авантюры хочется вновь обнять свою жену", – цитирует агента Daily Mail.

Напомним, что Буффон сыграл в составе "Ювентуса" 656 матчей во всех турнирах и выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с "Пари Сен-Жермен" истек 30 июня.

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку

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Тег вратарь, Ювентус Турин, Джанлуиджи Буффон

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Championat.ru

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