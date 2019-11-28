Бухал не поможет: "Александрия" теряет лидера, но знает, как обыграть "Вольфсбург"

По словам Владимира Шарана, главное - выдержать первый тайм. А во втором немцев можно и в плен взять

Владимир Шаран / Фото: AFP

Реклама

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран перед сегодняшним матчем против "Вольфсбурга" в Лиге Европы на "Арене-Львов", победа в котором может подарить украинскому клубу хорошие шансы на выход в евровесну, поделился не самыми приятными новостями из лагеря своей команды. Тем не менее, Шаран не теряет надежды разжиться в поединке с немцами очками.

Читайте также: "Мальме" "Динамо" смотреть онлайн матча Лиги Европы за выход в 1/16 финала

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Планировали прилететь во Львов еще во вторник, но из-за сильного тумана остались в Александрии. В среду прилетели и сразу провели тренировку, – отметил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. – Еще настроение ухудшилось из-за того, что некоторые игроки под вопросом, а некоторые не смогут принять участие в матче. Бухал точно не поможет нам, так как травмировался в игре с "Зарей". Есть еще некоторые вопросы. Но вообще, ребята в хорошем настроении и готовятся к важнейшему матчу"

Тренировка "Александрии" перед игрой с "Вольфсбургом" на "Арене-Львов"

Читайте также: "Мальме" – "Динамо" где смотреть ключевой для киевлян матч Лиги Европы

"Считаю, что проблемы есть у каждой команды, "Вольфсбург" – не исключение, – продолжает Владимир Шаран. – Мы играли с ними два месяца назад, у них было много кадровых потерь. Сейчас все их игроки восстановились. Мы просмотрели много их матчей. Были поединки, где они проигрывали с крупным счетом – "Лейпцигу", "Байеру". Проблем у них хватает, но такие периоды бывают. Тем не менее, я считаю "Вольфсбург" фаворитом нашей группы. Эта команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим воспользоваться"

N ГРУППА I И В Н П М О 1 ГЕНТ 4 2 2 0 9-6 8 2 ВОЛЬФСБУРГ 4 1 2 1 7-7 5 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 0 3 1 6-7 3 4 АЛЕКСАНДРИЯ 4 0 3 1 5-7 3

Читайте также: Пример для "Шахтера": стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

"Для нас ничейные результаты – позитивные. Но нужно реально смотреть на вещи. Безусловным фаворитом матча будет "Вольфсбург". Нужно реализовывать свои моменты и не пропускать. Надо обратить внимание на защиту – будет у нас надежная оборона, тогда и моменты возле ворот соперника тоже будут создаваться", – подытожил Владимир Шаран

Смотрите, как "Александрия" в сентябре проиграла "Вольфсбургу" на его поле (1:3)

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама