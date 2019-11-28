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Бухал не поможет: "Александрия" теряет лидера, но знает, как обыграть "Вольфсбург"

28 ноября, 12:03

По словам Владимира Шарана, главное - выдержать первый тайм. А во втором немцев можно и в плен взять

Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран перед сегодняшним матчем против "Вольфсбурга" в Лиге Европы на "Арене-Львов", победа в котором может подарить украинскому клубу хорошие шансы на выход в евровесну, поделился не самыми приятными новостями из лагеря своей команды. Тем не менее, Шаран не теряет надежды разжиться в поединке с немцами очками.

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Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Планировали прилететь во Львов еще во вторник, но из-за сильного тумана остались в Александрии. В среду прилетели и сразу провели тренировку, – отметил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. – Еще настроение ухудшилось из-за того, что некоторые игроки под вопросом, а некоторые не смогут принять участие в матче. Бухал точно не поможет нам, так как травмировался в игре с "Зарей". Есть еще некоторые вопросы. Но вообще, ребята в хорошем настроении и готовятся к важнейшему матчу"

Тренировка "Александрии" перед игрой с "Вольфсбургом" на "Арене-Львов"

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"Считаю, что проблемы есть у каждой команды, "Вольфсбург" – не исключение, – продолжает Владимир Шаран. – Мы играли с ними два месяца назад, у них было много кадровых потерь. Сейчас все их игроки восстановились. Мы просмотрели много их матчей. Были поединки, где они проигрывали с крупным счетом – "Лейпцигу", "Байеру". Проблем у них хватает, но такие периоды бывают. Тем не менее, я считаю "Вольфсбург" фаворитом нашей группы. Эта команда активно начинает матч, а во втором тайме у них появляются некоторые проблемы, которыми мы хотим воспользоваться"

NГРУППА IИВНПМО
1ГЕНТ42209-68
2ВОЛЬФСБУРГ41217-75
3СЕНТ-ЭТЬЕН40316-73
4АЛЕКСАНДРИЯ40315-73

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"Для нас ничейные результаты – позитивные. Но нужно реально смотреть на вещи. Безусловным фаворитом матча будет "Вольфсбург". Нужно реализовывать свои моменты и не пропускать. Надо обратить внимание на защиту – будет у нас надежная оборона, тогда и моменты возле ворот соперника тоже будут создаваться", – подытожил Владимир Шаран

Смотрите, как "Александрия" в сентябре проиграла "Вольфсбургу" на его поле (1:3)

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Вольфсбург Владимир Шаран ФК Александрия

Источник: XSport

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