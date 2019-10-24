Бухал в основе, Шастал на лавке: состав "Александрии" и "Сент-Этьена" на матч Лиги Европы

ФК Александрия / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа Лиги Европы между "Сент-Этьеном" и "Александрией". На нашем сайте вы сможете посмотреть онлайн матча "Сент-Этьен" – "Александрия" с видео голов и яркими фото.

"Сент-Этьен": Рюффье – Габриэл Силва, Колодзейчак, Салиба, Дебюши – Аолу, М’Вила, Юссуф – Амума, Норден – Берич.

Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана.

Где смотреть матч "Сент-Этьен" – "Александрия"

"Александрия": Панькив – Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев – Банада, Гречишкин, Лучкевич – Третьяков, Ковалец – Ситало.

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Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Жоау Тейшейра.

Отметим, что у "Александрии" были проблемы с вылетом во Францию. Самолет с футболистами на борту не мог вылететь из-за тумана.

Напомним, что сегодня в Киеве пройдет еще один матч Лиги Европы. "Динамо" примет "Копенгаген". Онлайн матча "Динамо" – "Копенгаген" доступен на нашем сайте.

Смотрите, как "Александрия" играла ранее в Лиге Европы:

Обзор предыдущих матчей "Сент-Этьена" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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