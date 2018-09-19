Букмекеры дают 50 процентов на победу "Шахтера" на старте Лиги чемпионов

Сегодня, 11:38

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" – "Хоффенхайм": "горняки" победят в матче с большим количеством голов, забьют Мораес, Тайсон и Марлос

Матч &quot;Шахтер&quot; - &quot;Хоффенхайм&quot; начнется в 19:55
Матч "Шахтер" - "Хоффенхайм" начнется в 19:55

19 сентября чемпион Украины "Шахтер" стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа в Харькове на стадионе "Металлист" "горняки" сразятся с немецким "Хоффенхаймом", который тренирует самый молодой наставник в истории Бундеслиги.Мы проведем онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" с яркими фото и видео-повторами голов.

Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.

Также аналитики букмекерских контор рассчитывают на большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.65, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.30.

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

  • Жуниор Мораес – 2.17 (коэффициент на "забьет гол")
  • Тайсон – 3.10
  • Марлос – 3.25
  • Виктор Коваленко – 3.95
  • Тарас Степаненко – 4.70
  • Алан Патрик – 6.90

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
букмекеры, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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