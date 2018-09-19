Букмекеры дают 50 процентов на победу "Шахтера" на старте Лиги чемпионов

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" – "Хоффенхайм": "горняки" победят в матче с большим количеством голов, забьют Мораес, Тайсон и Марлос

19 сентября чемпион Украины "Шахтер" стартует в новом сезоне Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа в Харькове на стадионе "Металлист" "горняки" сразятся с немецким "Хоффенхаймом", который тренирует самый молодой наставник в истории Бундеслиги.Мы проведем онлайн трансляцию матча "Шахтер" – "Хоффенхайм" с яркими фото и видео-повторами голов.

Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.

Также аналитики букмекерских контор рассчитывают на большое количество забитых мячей. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.65, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.30.

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

Жуниор Мораес – 2.17 (коэффициент на "забьет гол")

Тайсон – 3.10

Марлос – 3.25

Виктор Коваленко – 3.95

Тарас Степаненко – 4.70

Алан Патрик – 6.90

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.