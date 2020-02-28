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Букмекеры назвали фаворита противостояния "Шахтер"- "Вольфсбург" в Лиге Европы: шансы 55 на 45

28 февраля, 17:30

Эксперты считают, что в следующий раунд выйдут "горняки"

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий "Шахтер" получил в соперники немецкий "Вольфсбург". За две недели до первого матча букмекеры считают "горняков" фаворитом противостояния. Напомним, что первый матч пройдет 12 марта в Вольфсбурге на "Фольксваген-Арена" (22:00), ответный – 19 марта в Харькове на стадионе "Металлист" (19:55).

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Букмекеры оценили шансы команд на выход в четвертьфинал следующими коэффициентами: 1.73 на "Шахтер" и 2.10 – на "Вольсбург". В процентном соотношении у "горняков" 55% на завоевание путевки в 1/4 финала, немцы имеют только 45%.

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Что касается котировок на первый матч, то здесь уже фаворитом выступает "Вольфсбург": коэффициент на победу команды Оливера Гласнера – 2.21, на ничью – 3.40, на победу "Шахтера" – 3.25. Впрочем, котировки еще могут измениться за время до матча – лидеры могут травмироваться, команды растерять форму.

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Соперники никогда не встречались между собой. Но на групповом этапе "Вольфсбург" стал обидчиком нашей "Александрии". Немцы дважды обыграли подопечных Владимира Шарана – 3:1 и 1:0. А в 1/16 финала немцы обыграли обидчика "Динамо" шведский "Мальме".

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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букмекеры Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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