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Букмекеры назвали фаворита в матче Украина – Италия в полуфинале молодежного ЧМ-2019

7 июня, 23:12

Вероятность украинской молодежки пройти Италию в полуфинале чемпионата мира оценили в 43 процента

Сборная Украины в полуфинале сыграет с Италией
Сборная Украины в полуфинале сыграет с Италией. Фото: Reuters

В полуфинале чемпионата мира среди молодежных сборных (игроки в возрасте до 20 лет) сыграют сборные Украины и Италии. В пятницу украинская команда обыграла в четвертьфинале сборную Колумбии благодаря голу Даниила Сикана в первом тайме. В свою очередь, итальянцы были сильнее команды Мали, победив эту африканскую сборную со счетом 4:2.

Украина – Колумбия видео голов и обзор матча 1/4 финала молодежного ЧМ-2019

Аналитики букмекерских контор уже опубликовали коэффициенты на этот полуфинал. Фавориты – итальянские футболисты. Так, котировка на победу сборной Италии в основное время составляет 2.30, тогда как на победу сборной Украины – 3.40, а на ничью – 3.05. Коэффициенты на выход в финал молодежного ЧМ-2019 с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти такие: Италия 1.65, Украина 2.23.

Таким образом, букмекеры оценивают шансы сборной Украины сыграть в финале ЧМ в 43 процента.

Отметим, что национальная сборная Украины в пятницу проводит матч отбора на Евро-2020 против команды Сербии и после первого тайма выигрывает с счетом 2:0

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Тег букмекеры, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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