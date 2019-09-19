Букмекеры назвали фаворита в матче "Вольфсбург" – "Александрия"

Шансы украинского клуба на победу в матче всего восемь процентов

Тренировка "Александрии" перед матчем / Фото: ПФК "Александрия"

Сегодня знаменательный для футбольного клуба "Александрия". Команда впервые сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Две предыдущие попытки заканчивались вылетом в квалификации, сейчас же клуб получил прямую путевку, как обладатель бронзовых медалей чемпионата Украины. Историческое событие для "Александрии" пройдет в Германии, а соперником станет "Вольфсбург". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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В букмекерских конторах явным фаворитом считается немецкий клуб. Котировки на победу "Вольфсбурга" – 1.22, на ничью – 6.75, на победу "Александрии" – 12.00. В процентном соотношении это: 78% – 14% – 8%. Самый ожидаемый счет – 2:0 в пользу хозяев.

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Национальный чемпионат. В Бундеслиге "Вольфсбург" после четырех матчей набрал 8 очков и занимает четвертое место. В последнем туре "Волки" сыграли вничью на выезде с "Фортуной" – 1:1.

"Александрия" сыграла семь поединков в украинской Премьер-лиге и идет на третьей позиции. В последнем матче УПЛ александрийцы обыграли "Днепр-1" – 2:0.

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