Букмекеры назвали котировки на выигрыш Украиной молодежного чемпионата мира

Команду Александра Петракова ставят на третье место в списке оставшихся в живых четырех претендентов на трофей

В 1/4 ЧМ наша молодежка прошла Колумбию. Фото: AFP

Букмекеры объявили котировки на выигрыш молодежного чемпионате мира по футболу, подходящего к своему завершению в Польше. Напомним, сборная Украины U20 добралась там уже до полуфинала, где встретится с ровесниками из Италии. Матч состоится 11 июня. В тот же день в другой полуфинальной паре сойдутся Корея и Эквадор.

Согласно котировкам букмекеров, команда Александа Петракова – третья в рейтинге претендентов на титул.

Эквадор – 2.63

Италия – 2.75

Украина – 4.20

Корея – 6.0

Между тем лучший бомбардир молодежной сборной Украины Даниил Сикан, забивший четыре мяча на турнире, считает, что его команде под силу выиграть ЧМ. "Мы играем за себя, наши семьи и всю Украину. Завоевание титула – это то, что мы представляли себе перед началом турнира, и на чем сосредоточены сейчас", – заявил пресс-службе ФИФА Сикан.

Как сообщалось ранее, для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ. Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки.

Что творит Лунин на тренировке главной сборной Украины

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