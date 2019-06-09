Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Букмекеры назвали котировки на выигрыш Украиной молодежного чемпионата мира

9 июня, 13:27

Команду Александра Петракова ставят на третье место в списке оставшихся в живых четырех претендентов на трофей

В 1/4 ЧМ наша молодежка прошла Колумбию
В 1/4 ЧМ наша молодежка прошла Колумбию. Фото: AFP

Букмекеры объявили котировки на выигрыш молодежного чемпионате мира по футболу, подходящего к своему завершению в Польше. Напомним, сборная Украины U20 добралась там уже до полуфинала, где встретится с ровесниками из Италии. Матч состоится 11 июня. В тот же день в другой полуфинальной паре сойдутся Корея и Эквадор.

Согласно котировкам букмекеров, команда Александа Петракова – третья в рейтинге претендентов на титул.

  • Эквадор – 2.63
  • Италия – 2.75
  • Украина – 4.20
  • Корея – 6.0

Между тем лучший бомбардир молодежной сборной Украины Даниил Сикан, забивший четыре мяча на турнире, считает, что его команде под силу выиграть ЧМ. "Мы играем за себя, наши семьи и всю Украину. Завоевание титула – это то, что мы представляли себе перед началом турнира, и на чем сосредоточены сейчас", – заявил пресс-службе ФИФА Сикан.

Как сообщалось ранее, для Лунина приготовили специальный чартер, чтобы он успел на ворота сборной в полуфинале молодежного ЧМ. Сразу после матча первой сборной против Люксембурга кипер "Реала" отправится в расположение украинской молодежки.

Что творит Лунин на тренировке главной сборной Украины

Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Даниил Сикан

Вы сейчас просматриваете новость " Букмекеры назвали котировки на выигрыш Украиной молодежного чемпионата мира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перелом не подтвердился: стали известны подробности травмы лидера молодежной сборной Украины

Вчера, 12:14

Автор трех голов на чемпионате мира U-20, скорее всего, пропустит полуфинальный поединок

Историческое достижение сборной Украины на молодежном ЧМ: как это было

7 июня, 21:10

Обзор четвертьфинального матча молодежного ЧМ-2019, в котором сборная Украины обыграла Колумбию

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Куркума спасет больные суставы

Перед ним вставали на колени даже зеки

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Как желатин спасает наши суставы

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Суперсерия в супертяжах: Александр Усик извучил свою сокровенную мечту

Вчера, 20:06

Знаменитый боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте

Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

Вчера, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь