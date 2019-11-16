Букмекеры не дают России шанса даже в домашнем матче против Бельгии

Азар "сделал" Россию / Фото: UEFA.com

В субботу в Санкт-Петербурге в одном из отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года встретятся сборные России и Бельгии (начало в 19:00). Соперники обеспечили себе выход в финальную часть Евро и теперь в очном противостоянии определят победителя группы I. Россия – Бельгия онлайн ведется на нашем сайте.

Все букмекерские конторы единодушно больше шансов на успех отдают гостям: коэффициент на их победу составляет 2.00. Тогда как на россиян дают аж 3.70-3.80. Ничью оценивают примерно так же, как и "викторию" хозяев – в 3.75. Узнайте все результаты предыдущего игрового дня отбора на Евро-2020.

Предпочтения букмекеров понятны. Соперники встречались между собой шесть раз, и лишь дважды России удалось избежать фиаско, завершив матчи ничьими. Четыре раза побеждали "красные дьяволы". Смотрите, как они обыграли россиян в марте этого года дома со счетом 3:1.

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В поединке ожидается 2-3 гола. Самые вероятные счета – 0:1 и 1:2, коэффициент на которые колеблется в районе 8.50-8.60. По мнению букмекеров, очень даже могут должны отличиться забитыми мячами Миши Батшуайи (коэф. – 2.40) и Дзюба (2.50). Хотя у бельгийцев угрозу можно ждать от большой группы игроков: от Эдена Азара (2.75), его брата Торгана (4.00), Де Брюйне и Мертенса (по 3.30).

Читайте и о других матчах субботы в отборе на Евро-2020.

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