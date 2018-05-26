Букмекеры о киевском финале Лиги чемпионов: эксперты – за "Реал"

Сегодня, 15:02

Коэффициенты букмекеров на матч "Реал" – "Ливерпуль", облатателя трофея и количество голов

Криштиану Роналду имеет наибольшие шансы забить гол в финале Лиги чемпионов в Киеве. Фото AFP
Криштиану Роналду имеет наибольшие шансы забить гол в финале Лиги чемпионов в Киеве. Фото AFP

26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

А вот эксперты букмекерских контор считают фаворитом финала Лиги чемпионов команду Зинедина Зидана. Так, коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.

Таким образом, шансы "Реала" завоевать третий подряд Кубок Лиги чемпионов – 59 процентов, тогда как вероятность успеха "Ливерпуля" – 41 процент.

В финале встретились результативные команды. В полуфинале "Ливерпуль" забил семь голов, "Реал" – четыре. Букмекеры считают, что и в киевском финале ЛЧ будет забито много мячей. Тотал вместо стандартного для футбола "2,5 гола" изменен на "3,5 гола" с коэффициентом 1,75 на "меньше" и 2.15 на "больше".

Наиболее вероятные авторы голов в составе "Реала":

  • Криштиану Роналду – 1.78 на "забьет гол"
  • Карим Бензема – 2.70
  • Иско – 4.00
  • Серхио Рамос – 6.60
  • Марсело и Каземиро – по 10

Наиболее вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля":

  • Мохамед Салах – 2.10
  • Роберто Фирмино – 2.95
  • Садио Мане – 3.40
  • Джорджиньо Вейналдум – 8.70
  • Джеймс Милнер – 10

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.
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