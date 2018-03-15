Букмекеры о матче "Динамо" – "Лацио": шансы киевлян победить равны 29 процентам

При этом вероятность выхода в четвертьфинал букмекеры оценивают как 50 на 50

15 марта киевское "Динамо" может выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Для этого команде Александра Хацкевича нужно в ответном поединке 1/8 финала, который начнется в 20:00 на НСК "Олимпийский", победить "Лацио", либо сыграть вничью 0:0 или 1:1. По мнению букмекеров, шансы на это у "Динамо" неплохие. "Динамо" – "Лацио": полное расписание трансляций матча с повторами.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами ответной игры. Так, коэффициент на победу "Лацио" в основное время составляет 2.20, тогда как на победу "Динамо" – 3.30, а на ничью – 3.65. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы итальянцев победить равными 44 процентам, вероятность победы "Динамо" 29%, ничьей – 27%.

При это коэффициенты на выход в четвертьфинал равные – по 1.90, а значит, шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы букмекеры расценивают как 50 на 50.

Также букмекеры считают, что в матче будет забито больше двух голов. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.75, а на "меньше 2,5 голов" – 2.15.

Самые вероятные авторы голов у "Динамо":

Жуниор Мораес – коэффициент 2.40 на "забьет гол"

Виктор Цыганков – 3.65

Виталий Буяльский – 6.00

Николай Морозюк – 9.00

Владимир Шепелев – 9.00

Николай Шапаренко – 9.00

Самые вероятные авторы голов в составе "Лацио":

Иммобиле – 1.95

Милинкович-Савич – 2.85

Фелипе Андерсон – 3.20

Лулич – 3.80

Пароло – 4.00

В последних пяти играх во всех турнирах "Динамо" дважды победило, дважды сыграло вничью и один раз проиграло – "Вересу" со счетом 1:3. В свою очередь, "Лацио" в пяти последних матчах победил лишь раз, по два раза сыграв вничью и проиграв. Безвыигрышная серия римлян составляет четыре поединка кряду. Онлайн матча "Динамо" – "Лацио" на нашем сайте с 20:00 четверга.