Букмекеры ожидают победы "Ливерпуля" над "Монтерреем" в два мяча на клубном чемпионате мира

Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени в среду

Лидеры "Ливерпуля" Салах и Мане / Фото: Reuters

Сегодня в 19:30 в столице Катара пройдет полуфинальный матч клубного чемпионата мира между английским "Ливерпулем" и мексиканским "Монтерреем". Узнайте, где смотреть полуфинал "Ливерпуль" – "Монтеррей".

Напомним, что ФИФА пришлось перенести игры на другой стадион. На Education City Stadium в Эр-Райяне должны были пройти два полуфинала, встречи за пятое и третье места, а также финал, теперь же эти поединки примет Международный стадион Халифа в Дохе. Читайте о заявке "Ливерпуля" на клубный чемпионат мира.

Букмекерские конторы единодушно отдают преимущество победителю европейской Лиги чемпионов. Коэффициент на победу британцев колеблется около 1.35, тогда как на успех латиноамериканцев составляет 8.25. На ничью дают 5.80. Причем более вероятно, что подопечные Юргена Клоппа выиграют с разницей в два мяча.

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Самый вероятный счет – 2:0 в пользу "Ливерпуля" (коэф. – 8.40), далее идут 2:1 (8.90) и 3:0 (9.60). То, что египтянин Мохаммед Салах забьет мяч, сомнений практически не вызывает: коэффициент всего 1.45. Также очень ожидаемы голы от Мане (1.60) и Фирмино (1.80).

К слову, сегодня в Испании пройдет не менее интригующая дуэль – Эль Класико. Вашему вниманию – статистика матчей "Барселона" – "Реал".

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