Букмекеры практически не дают "Тоттенхэму" шансов в дуэли с "Ливерпулем" в Премьер-лиге

Возможно, Моуринью придумает, как взять очки у "Ливерпуля" / Фото: Getty Images

Букмекерские конторы однозначным фаворитом сегодняшнего противостояния "Тоттенхэма" с "Ливерпулем" на лондонском "Новом Уайт Харт Лейн" видят клубного чемпиона мира. Даже несмотря на то, что команда Юргена Клоппа будет играть в гостях у своего конкурента по финалу Лиги чемпионов прошлого года. К слову, наш сайт уже ведет онлайн матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Коэффициент на победу "красных" колеблется около 1.70, тогда как на хозяев – 4.80. На ничью дают 4.10. В поединке ожидают 2-3 гола с большей вероятностью к трем. А то, что уже в первом тайме мяч как минимум один раз влетит в ворота, сомнений почти вызывает – коэффициент равен 1.30. Причем голы очень вероятны от обоих соперников. Скажем, на то, что гости победят и не пропустят, дают аж 3.10.

Узнайте, где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

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Как и обычно в последнее время, самыми вероятными голеадорами среди парней Клоппа являются Мохамед Салах (коэф. – 2.30), Роберто Фирмино (3.00) и Садио Мане (2.50). У лондонцев надеются на корейца Сона (3.50), бразильца Моуру и англичанина Деле Алли (по 4.50).

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