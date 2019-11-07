Букмекеры предрекают ничью в матче "Копенгаген" – "Динамо"

"Динамо" - "Копенгаген" / Фото: Reuters

В сегодняшнем матче Лиги Европы в Дании встретятся "Копенгаген" и киевское "Динамо". Соперники идут во главе группы В, хотя всего на очко от них отстает шведский "Мальме". Онлайн матча "Копенгаген" – "Динамо" читайте на нашем сайте.

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 3 1 2 0 3-2 5 2 ДИНАМО К 3 1 2 0 2-1 5 3 МАЛЬМЕ 3 1 1 1 3-3 4 4 ЛУГАНО 3 0 1 2 1-3 1

Принимая во внимание важность поединка и цену каждого гола, букмекерские конторы решили, что соперники распишут мировую. Самым вероятным исходом считается ничья 1:1, коэффициент на это составляет 6.30. Приблизительно одинаково выглядят ставки на победу "Копенгагена" и "Динамо" – у разных букмекеров коэффициенты колеблются около 2.80, чаще с небольшим предпочтением в сторону киевлян. А на ничью дают 3.10.

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Приблизительно вероятны минимальные победы датчан и украинцев: 7.40 – на победу 1:0 "Копенгагена", 7.20 – на такой же успех "Динамо". Букмекеры считают, что ближе всего к забитому мячу в поединке у гостей будет Виктор Цыганков, коэффициент на его гол – 3.70. Чуть ниже шансы у Беседина (3.80) и Вербича (4.50). У хозяев, ожидается, забьет мяч Сантос (3.50). Первая встреча оппонентов, напомним, завершилась 1:1.

Напомним, минувшей ночью во Львове подрались украинские и французские фанаты. К счастью, серьезно никто не пострадал.

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