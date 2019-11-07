Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Букмекеры предрекают ничью в матче "Копенгаген" – "Динамо"

7 ноября, 16:03

Наиболее вероятный исход встречи Лиги Европы - мировая 1:1

"Динамо" - "Копенгаген"

"Динамо" - "Копенгаген" / Фото: Reuters

В сегодняшнем матче Лиги Европы в Дании встретятся "Копенгаген" и киевское "Динамо". Соперники идут во главе группы В, хотя всего на очко от них отстает шведский "Мальме". Онлайн матча "Копенгаген" – "Динамо" читайте на нашем сайте.

NКомандаИВНПМО
1 КОПЕНГАГЕН31203-25
2ДИНАМО К31202-15
3 МАЛЬМЕ31113-34
4 ЛУГАНО30121-31

Принимая во внимание важность поединка и цену каждого гола, букмекерские конторы решили, что соперники распишут мировую. Самым вероятным исходом считается ничья 1:1, коэффициент на это составляет 6.30. Приблизительно одинаково выглядят ставки на победу "Копенгагена" и "Динамо" – у разных букмекеров коэффициенты колеблются около 2.80, чаще с небольшим предпочтением в сторону киевлян. А на ничью дают 3.10.

Читайте также: "Александрия" в матче с "Сент-Этьеном" пойдет против букмекеров

Реклама

Приблизительно вероятны минимальные победы датчан и украинцев: 7.40 – на победу 1:0 "Копенгагена", 7.20 – на такой же успех "Динамо". Букмекеры считают, что ближе всего к забитому мячу в поединке у гостей будет Виктор Цыганков, коэффициент на его гол – 3.70. Чуть ниже шансы у Беседина (3.80) и Вербича (4.50). У хозяев, ожидается, забьет мяч Сантос (3.50). Первая встреча оппонентов, напомним, завершилась 1:1.

В тренде
Рейтинг ТОП-100 украинских спортсменов: кто популярен в социальной сети Instagram

Напомним, минувшей ночью во Львове подрались украинские и французские фанаты. К счастью, серьезно никто не пострадал.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол букмекеры ставки Лига Европы Динамо Киев Копенгаген

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов
Суркис дает добро: в
Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени КрасниковаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...