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Букмекеры резко увеличили шансы "Аякса" на выход в финал Лиги чемпионов: даже статистика против "Тоттенхэма"

1 мая, 13:05

"Тоттенхэм" ни разу не проходил дальше в еврокубках, проиграв первый матч дома, а в последний раз это удавалось сделать в полуфинале "Аяксу"

"Аякс" выиграл первый матч в Лондоне со счетом 1:0
"Аякс" выиграл первый матч в Лондоне со счетом 1:0. Фото: AFP

"Тоттенхэм" проиграл "Аяксу" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Статистика утверждает, что реванш "Тоттенхэму" взять не удастся. Лондонцы проиграли все три двухматчевых еврокубковых противостояния, в которых уступили в первом поединке на своем поле.

В истории Кубка/Лиги чемпионов был всего один случай, когда команда, проигравшая первый полуфинальный матч дома, в итоге вышла в финал. Это удалось сделать нынешнему сопернику "Тоттенхэма" – "Аяксу". В сезоне-1995/96 амстердамцы дома уступили "Панатинаикосу" со счетом 0:1, но взяли убедительный реванш на выезде (3:0). В финале того сезона "Аякс" в серии пенальти уступил "Ювентусу".

К слову, победа над "Тоттенхэмом" стала для "Аякса" первой в рамках полуфиналов Лиги чемпионов с того самого матча против "Панатинаикоса". Примечательно, что автор гола в ворота "шпор" Донни ван де Бек в 1996 году еще даже не родился.

Ответный матч между "Аяксом" и "Тоттенхэмом" пройдет 8 мая в Амстердаме. Эксперты букмекерских контор также называют "Аякс" явным фаворитом на выход в финал. Так, коэффициент на "проход" голландского клуба упал с 1.85 до 1.27. Таким образом, вероятность того, что "Аякс" сыграет с финале ЛЧ, составляет 75 процентов против 25 процентов шансов "Тоттенхэма".

Интересно, что коэффициент на победу "Аякса" в Лиге чемпионов уменьшился с 5.0 до 3.60.

Напомним, что в другом полуфинале встречаются "Барселона" и "Ливерпуль". Первый матч пройдет в среду, 1 мая. Онлайн трансляция "Барселона" – "Ливерпуль" доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна с фото и видео повторами.

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Тег букмекеры, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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