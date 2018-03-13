Букмекеры: "Рома" фаворит, но шансы "Шахтера" выйти в 1/4 финала – 50 процентов

Во вторник "Шахтер" проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской "Ромы". В первой игре три недели назад в Харькове "горняки" победили со счетом 2:1. Матч 13 марта начнется в 21:45, трансляция "Рома" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.

Сегодня "Шахтер" устроит победа и ничья, а также поражение в один мяч, при условии, что украинский клуб забьет два и больше гола. В случае поражения 0:1 дальше выйдет "Рома", а в случае счета 2:1 в пользу итальянского клуба будет играться дополнительное время.

Аналитики букмекерских контор считают "Рому" фаворитом в ответной игре. Так, коэффициент на победу римлян составляет 1.65, тогда как на победу "Шахтера" – 4.90, а на ничью – 4.30. Переведя эти котировки в вероятность исхода, получим шансы "Ромы" на победу равными 58%, вероятность ничьей 22%, победы "горняков" – 20%.

При этом котировки на выход в четвертьфинал равные – по 1.90, т.е. шансы команд выйти в следующий раунд, по мнению букмекеров, 50 на 50.

Также букмекеры считают, что в сегодняшнем матче будет забито три или больше гола: коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.60, на "меньше 2,5 голов" – 2.40.

Ранее футбольный эксперт Александр Сопко рассказал нам, что "Шахтер" не будет играть только на удержание счета и строить "автобус" у своих ворот.

