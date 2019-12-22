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Букмекеры считают Моуринью с "Тоттенхэмом" фаворитами в лондонском дерби против "Челси"

22 декабря, 17:24

В лондонском дерби ожидается три гола

Жозе Моуринью хочет обыграть бывших коллег по "Челси"

Жозе Моуринью хочет обыграть бывших коллег по "Челси"

В воскресенье вечером в Лондоне пройдет принципиальный поединок чемпионата Англии. В столичном дерби "Тоттенхэм" примет "Челси". Главный тренер "Шпор" Жозе Моуринью сыграют против дважды своей команды, куда он возвращался после шестилетнего перерыва. "Тоттенхэм" – "Челси" онлайн уже идет на нашем сайте.

"Синие" сейчас занимают четвертое место в Премьер-лиге с 29 очками, тогда как соперник – седьмое с отставанием всего в три пункта. Так что в случае домашнего успеха "Тоттенхэм" догонит "Челси". Букмекерские конторы преимущество отдают команде португальского специалиста: коэффициент на успех его подопечных колеблется около 2.40, тогда как на гостей – около 3.00, на ничью – 3.70. Узнайте все результаты 18-го тура Премьер-лиги.

В поединке ожидают 2-3 забитых мяча, а самыми вероятными авторами голов называют Кейна (2.15), Сона (3.15) – у "Тоттенхэма", Абрахама (2.50) и Пулишича (3.50) – у "Челси". Даже можно поставить с коэффициентом 100 на то, что мяч забьет вратарь "Шпор" Гассанига! А счет будет открыт, вероятнее всего, в районе 27-й минуты.

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