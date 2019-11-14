Букмекеры в матче Украина – Эстония ждут гол в первые полчаса

Сборная Украины - сегодня явный фаворит. Фото ОПЕНГРАФ

В сегодняшнем контрольном матче в Запорожье между сборными Украины и Эстонии все букмекерские конторы однозначным фаворитом считают нашу команду. Коэффициент на победу коллектива Андрея Шевченко составляет 1.20-1.25, тогда как на успех гостей – 13.50-14.00! Украина – Эстония – онлайн уже ведется на нашем сайте.

Причем наиболее вероятно, что выиграют "сине-желтые" с разницей в два мяча. При этом, возможно, что все голы будут только на счету украинцев, тогда как эстонцам вряд ли удастся забить хотя бы раз.

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Букмекеры дают равные коэффициенты на то, что первый гол в поединке состоится до и после 26-й минуты. То есть, в стартовые 30 минут мяч уже должны бы забить.

На гол в первом тайме дают 1.32, а во втором – 1.20. Любителям фантастики предлагается поставить на то, что Эстония выиграет два тайма – коэффициент составляет 23.00.

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Напомним, гимн Украины перед встречей в Запорожье исполнит певица с африканскими корнями, победившая наркозависимость.

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