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Букмекеры в матче Украина – Эстония ждут гол в первые полчаса

14 ноября, 17:45

В Запорожье балтийским гостям победа не светит

Сборная Украины - сегодня явный фаворит. Фото ОПЕНГРАФ

Сборная Украины - сегодня явный фаворит. Фото ОПЕНГРАФ

В сегодняшнем контрольном матче в Запорожье между сборными Украины и Эстонии все букмекерские конторы однозначным фаворитом считают нашу команду. Коэффициент на победу коллектива Андрея Шевченко составляет 1.20-1.25, тогда как на успех гостей – 13.50-14.00! Украина – Эстония – онлайн уже ведется на нашем сайте.

Причем наиболее вероятно, что выиграют "сине-желтые" с разницей в два мяча. При этом, возможно, что все голы будут только на счету украинцев, тогда как эстонцам вряд ли удастся забить хотя бы раз.

Смотрите, как в сентябре украинцы разобрали на запчасти другую балтийскую команду – Литву (3:0).

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Букмекеры дают равные коэффициенты на то, что первый гол в поединке состоится до и после 26-й минуты. То есть, в стартовые 30 минут мяч уже должны бы забить.

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На гол в первом тайме дают 1.32, а во втором – 1.20. Любителям фантастики предлагается поставить на то, что Эстония выиграет два тайма – коэффициент составляет 23.00.

Читайте о других результатах дня в отборе на Евро-2020.

Напомним, гимн Украины перед встречей в Запорожье исполнит певица с африканскими корнями, победившая наркозависимость.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Запорожье футбол букмекеры ставки Сборная Украины сборная Эстонии

Источник: Сегодня|Спорт

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