Бундесмашина мчит на Евро-2020: Германия даже в меньшинстве разгромила на выезде Эстонию

Чемпион мира-2014 сборная Германии сделала еще один шаг навстречу финальной части Евро-2020. В выездном поединке с Эстонией немецкая команда одержала победу со счетом 3:0 и догнала лидера своей группы Голландию. Трансляция Украина – Португалия онлайн матча за выход на Евро-2020
Разгромить прибалтийского оппонента Бундесмашине не помешал даже тот факт, что уже на 14-й минуте она осталась в меньшинстве из-за удаление Джана. Оказавшись вдесятером, Германия во втором тайме отгрузила Эстонии три "сухих" мяча.
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Эстония – Германия – 0:3
Голы: Гюндоган, 51, 57, Вернер, 71
Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77)
Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66)
Предупреждения: Лепметс, Баранов
Удаление: Джан, 14 (Германия)
Турнирное положение в группе С
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГОЛЛАНДИЯ
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|2
|ГЕРМАНИЯ
|6
|5
|0
|1
|20-6
|15
|3
|С.ИРЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|4
|БЕЛАРУСЬ
|7
|1
|1
|5
|4-12
|4
|5
|ЭСТОНИЯ
|7
|0
|1
|6
|2-21
|1
Напомним, ранее в группе С Голландия обыграла на выезде белорусов, практически решив с выходом на Евро-2020. Победу "оранжевым" со счетом 2:1 принес дубль победителя Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" – Джорджиньо Вейналдума, который по голам за сборную обошел ее нынешнего тренера Рональда Кумана
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