Бундесмашина мчит на Евро-2020: Германия даже в меньшинстве разгромила на выезде Эстонию

Видео голов и лучших моментов поединка, после которого немцы догнали лидера своей группы Голландию

Немцы празднуют победу / Фото: Reuters

Чемпион мира-2014 сборная Германии сделала еще один шаг навстречу финальной части Евро-2020. В выездном поединке с Эстонией немецкая команда одержала победу со счетом 3:0 и догнала лидера своей группы Голландию. Трансляция Украина – Португалия онлайн матча за выход на Евро-2020

Разгромить прибалтийского оппонента Бундесмашине не помешал даже тот факт, что уже на 14-й минуте она осталась в меньшинстве из-за удаление Джана. Оказавшись вдесятером, Германия во втором тайме отгрузила Эстонии три "сухих" мяча.

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Эстония – Германия – 0:3

Голы: Гюндоган, 51, 57, Вернер, 71

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Пикк, Баранов, Васильев (Кяйт, 61), Антонов, Саппинен (Зенев, 56), Айнсалу, Метс, Лийвак (Оямаа, 77)

Германия: Нойер, Хальстенберг, Зюле, Клостерманн, Киммих, Гюндоган, Джан, Ройс (Сердар, 77), Хавертц, Брандт (Амири, 86), Вальдшмидт (Вернер, 66)

Предупреждения: Лепметс, Баранов

Удаление: Джан, 14 (Германия)

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Турнирное положение в группе С

И В Н П М О 1 ГОЛЛАНДИЯ 6 5 0 1 19-7 15 2 ГЕРМАНИЯ 6 5 0 1 20-6 15 3 С.ИРЛАНДИЯ 6 4 0 2 8-7 12 4 БЕЛАРУСЬ 7 1 1 5 4-12 4 5 ЭСТОНИЯ 7 0 1 6 2-21 1

Напомним, ранее в группе С Голландия обыграла на выезде белорусов, практически решив с выходом на Евро-2020. Победу "оранжевым" со счетом 2:1 принес дубль победителя Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" – Джорджиньо Вейналдума, который по голам за сборную обошел ее нынешнего тренера Рональда Кумана

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