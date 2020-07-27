Бунт на корабле: 24 украинских клуба выразили недоверие президенту ПФЛ

В понедельник неожиданное событие всколыхнуло украинский футбол. Сразу 24 клуба, которые входят в состав Профессиональной футбольной лиги, выразили недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову. Клубы Первой и Второй лиг хотят на следующей конференции ПФЛ рассмотреть вопрос об отставке Макарова, провести финансовый и аудиторский отчеты организации. Кстати, "Шахтер" в спарринге обыграл "Полесье" – команду Второй лиги.

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По поручении "бунтовщиков" заявление опубликовал официальный сайт "Прикарпатья". В нем пишут, что еще 11 июня на внеочередной конференции ПФЛ 20 клубов подписали коллективное обращение о выражении недоверия президенту, к которому позже присоединились еще четыре клуба. Причиной, по которой Макарова просят покинуть свой пост, называют "неорганизованность, невозможность нахождения компромисса среди клубов, отсутствие четкой позиции как руководителя организации и пассивность в изобретении пути возвращения футбола". Также пишут, что ПФЛ превратилась в "финансово несостоятельную организацию без каких-либо сбережений, которая самостоятельно не может объединить клубы и обеспечить проведение футбольных соревнований".

Напомним, в Первой лиге выступают 16 клубов, во Второй – 22. Из 38 клубов к отставке президента призвали 24: "Авангард" (Краматорск), "Буковина" (Черновцы), "Верес" (Ровно), "Волынь" (Луцк), "ВПК-Агро" (Шевченковка), "Горняк" (Кривой Рог), "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни), "Диназ" (Вышгород), "Калуш", "Кремень" (Кременчуг), "Кристалл" (Херсон), "Металлург" (Запорожье), "Николаев", "Минай", "Никополь", "Подолье" (Хмельницкий), "Полесье" (Житомир), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Реал Фарма" (Одесса), "Рух" (Львов), "Таврия-Симферополь" (Берислав), "Ужгород", "Чайка" (Петропавловская Борщаговка), "Черноморец" (Одесса).

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Смотрите, как команда Первой лиги, "Ингулец", играла с "Шахтером" в финале Кубка Украины:

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